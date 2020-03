Echo: Priorytetem jest kontynuowanie budów i przygotowanie kolejnych projektów

"Wszystkie place budowy działają zgodnie z planem. Możemy dostarczyć to [projekty] co było zapowiedziane, to się toczy w pełnym tempie. W segmencie biurowym prowadzimy najem, jest to biznes w normalnym tempie. Sprzedaż mieszkań następuje online. W ubiegłym tygodniu widzieliśmy ponowne zainteresowanie kupujących. W Resi4Rent wynajmujemy mieszkania" - powiedział prezes Nicklas Lindberg podczas konferencji prasowej.