Elon Musk zapłaci w USA rekordowy podatek, a jego Teslę to ominie. Gdzie są zyski firmy?

Elon Musk w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok ma do zapłaty 11 mld dolarów. Do amerykańskiego budżetu centralnego nie trafi za to ani cent z rozliczenia Tesli. Firma miliardera wykazuje zyski tylko za granicą, choć prawie połowa przychodów ze sprzedaży jest generowana w USA. Eksperci wskazują, że to przeczy zdrowemu rozsądkowi, ale tak właśnie wygląda amerykański kodeks podatkowy.