Energa miała szacunkowo 111 mln zł zysku netto, 568 mln zł EBITDA w I kw.

"Wynik netto w wysokości 111 mln zł wobec 186 mln zł za I kwartał 2019 roku, to między innymi efekt rozpoznania udziału w stracie jednostek wykazywanych metodą praw własności (-19 mln zł) w bieżącym roku, podczas gdy w roku ubiegłym grupa rozpoznała udział w zyskach (9 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

"Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2020 roku EBITDA ( zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 568 mln zł, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 493 mln zł. Kluczowym czynnikiem mającym negatywny wpływ na wynik tej Linii była niższa marża na dystrybucji ze stratami sieciowymi. Był to przede wszystkim efekt niekorzystnej wyceny szacunku niezafakturowanego strat sieciowych, mimo wzrostu marży zafakturowanej. Wyższe rok do roku były także koszty operacyjne . Wzrosły głównie koszty świadczeń pracowniczych oraz niektórych usług obcych (np. remonty, usługi inkasenckie), między innymi w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego. Niższe saldo na pozostałej działalności wynikało między innymi z wyższych kosztów podatku od nieruchomości .

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 69 mln zł. W głównej mierze za obniżenie wyniku Linii odpowiedzialna była strona przychodowa (m.in. spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz usług systemowych Elektrowni w Ostrołęce oraz niższa produkcja w elektrowniach wodnych). W konsekwencji niższej produkcji ze źródeł konwencjonalnych odnotowano niższe koszty zużycia paliw do produkcji oraz zakupu uprawnień do emisji.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 34 mln zł. Na wzrost wyniku w I kwartale 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zasadniczy wpływ miał efekt niskiej bazy porównawczej. Wyniki I kwartału 2019 roku (-95 mln zł na poziomie EBITDA) były niskie z uwagi na utratę przychodów wynikającą ze stosowania Ustawy "o cenach energii w 2019 roku". Przy braku rozporządzenia wykonawczego do tej Ustawy Linia Biznesowa Sprzedaż rozliczała zdecydowaną większość klientów po obniżonych cenach bez uwzględnienia należnych rekompensat wynikających z tej Ustawy. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. Z kolei w I kwartale 2020 roku obowiązywała nowa taryfa dla gospodarstw domowych, której negatywny wpływ na wyniki bieżącego okresu został w znaczący sposób zneutralizowany poprzez wykorzystanie części rezerwy celowej utworzonej na koniec 2019 roku" - czytamy dalej.