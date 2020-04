Energa zwiększyła liczbę 'zielonych' stacji ładowania e-aut do 36 na koniec III

Od ubiegłego roku właściciele samochodów elektrycznych mogą dzięki stacjom Energi ładować swoje pojazdy zieloną energią pochodzącą z OZE. Stacje ładowania spółki oznaczone są certyfikatem pochodzenia, poświadczającym, że zasilająca je energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł. Koncern zwiększył liczbę dostępnych dla klientów "zielonych" stacji z 12 (stan na początek roku) do 36 (stan na koniec marca), tym samym potrajając ich liczbę. Łącznie daje to 69 punktów ładowania (każda stacja to średnio dwa punkty), przy czym mniej więcej 1/3 obiektów to stacje szybkiego ładowania, na których baterię pojazdu zasilimy do pełna w ciągu ok. 30 minut, poinformowano.