Esaliens TFI wprowadzi fundusze medyczno-technologiczny i rynku złota

"Esaliens TFI intensywnie wdraża PPK w średnich firmach, które zgodnie z harmonogramem są do tego zobligowane od początku stycznia 2020 r. TFI przekonuje kompetencjami inwestycyjnymi, wieloletnim doświadczeniem na rynku rozwiązań emerytalnych oraz kompetentną kadrą. W ostatnim czasie do jego zespołu dołączyły dwa uznane na rynku finansowym nazwiska - Marcin Szuba i Krzysztof Cesarz. W oparciu o nowe kompetencje w zespole TFI planuje również wprowadzenie do oferty nowych rozwiązań dla klientów: funduszu z pogranicza medycyny i nowych technologii oraz funduszu rynku złota. Dalszy, dynamiczny rozwój oferty Esaliens TFI zamierza przeprowadzić jeszcze w III i IV kwartale 2020 r." - czytamy w komunikacie.

"Wprowadzenie PPK to ważny moment dla rynku inwestycyjnego oraz emerytalnego i tym samym dla nas - to bowiem kluczowe obszary działalności Esaliens TFI. Staramy się, by nasza oferta była dla klientów atrakcyjna, aktualna i żeby czuli się komfortowo z rozwiązaniami, które nasze TFI dla nich przygotowało. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci, zarówno ci instytucjonalni, jak i indywidualni, zwracają szczególną uwagę na sposób inwestowania swoich pieniędzy. Śledząc uważnie rynek chcieliśmy przygotować dla nich ofertę nie tylko wszechstronną, ale również kładącą nacisk na bezpieczeństwo powierzonych środków, co dla wielu z nich jest stałym priorytetem inwestycyjnym" - powiedział członek zarządu Esaliens TFI Jacek Treumann, cytowany w komunikacie.

Z badania przeprowadzonego przez Esaliens TFI wynika, że niemal 60% respondentów w przypadku PPK oczekuje od zarządzającego przede wszystkim bezpieczeństwa inwestycji, nawet przy stonowanych zyskach. Dodatkowo, aż 63% badanych wskazało, że zarządzający powinien inwestować środki PPK również za granicą, w akcje i obligacje. Bezpieczeństwo inwestycji i aktywne wykorzystanie wszelkich możliwości alokacyjnych kapitału, w tym zagranicznych, to jednocześnie jedne z naczelnych zasad Esaliens TFI.

"Chcemy, by nasi klienci zawsze mieli możliwość reakcji na wydarzenia rynkowe, znajdując w ofercie Esaliens TFI adekwatne do swojej strategii rozwiązania. W oparciu o kompetencje naszej załogi jesteśmy w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynkowe z obszaru inwestycyjnego. Stąd pomysł na fundusz rynku złota, w który już wkrótce przekształci się Esaliens Globalnych Zasobów oraz fundusz medyczno-technologiczny" - dodał Treumann.

Esaliens TFI prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE z funduszami inwestycyjnymi). Obecnie dysponuje jednym z największych na rynku zespołów od produktów emerytalnych, zajmujących się wdrażaniem PPE i PPK u pracodawców. Jest kontrahentem dla ponad 200 spółek, do grona wieloletnich klientów programów emerytalnych zarządzanych przez TFI należą największe firmy z najbardziej wymagających branż, w tym m.in. liderzy sektora energetycznego, farmaceutycznego czy finansowego. Aktywa zarządzane przez Esaliens to 4,3 mld zł (na 31.01.2020).

