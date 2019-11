forex 50 minut temu

Euro i dolar najdroższe od miesiąca, funt wciąż powyżej 5 zł

W środę złoty dalej słabnie w relacji do głównych walut. O godzinie 09:40 za euro trzeba było zapłacić 4,31 zł, a dolar po wzroście o 1 gr kosztował 3,9155 zł. W obu przypadkach są to najwyższe wyceny od ponad miesiąca. W tym samym czasie notowania szwajcarskiego franka rosły o 0,9 gr do 3,9240 zł, a brytyjskiego funta o 0,6 gr do 5,03 zł.