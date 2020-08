rynek spożywczy 1 godzinę temu

Eurocash otworzy we Wrocławiu 100. sklep w ramach sieci 'Duży Ben'

Eurocash otworzy w piątek we Wrocławiu przy ul. Więckowskiego 100. sklep w ramach sieci marketów alkoholowych "Duży Ben", podała spółka. To 17. sklep sieci we Wrocławiu.