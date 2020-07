EuroRating zmienił perspektywę ratingu kredytowego SGB-Banku na stabilną

"SGB-Bank w ubiegłym roku został dokapitalizowany przez akcjonariuszy kwotą 107,5 mln zł, co pozwoliło w dużym stopniu odbudować kapitał własny banku po wygenerowaniu w 2018 roku wysokiej straty netto (-147 mln zł). W 2019 roku SGB-Bank wyemitował także bankowe papiery wartościowe na kwotę 150 mln zł, co wpłynęło na wzrost funduszy własnych. Przy jednoczesnym niewielkim obniżeniu łącznej ekspozycji na ryzyko (o 20 mln zł) łączny współczynnik wypłacalności wzrósł na koniec ubiegłego roku do 16,5 (z 12,3 na koniec 2018 roku)" - czytamy dalej.