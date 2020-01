Exact Systems: 40% firm automotive w Polsce planuje zwiększanie zatrudnienia

W motobranży dwóch na trzech przedsiębiorców deklaruje zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Na tym polu konkurujemy przede wszystkim z Czechami, gdzie 54% przedstawicieli automotive już rekrutuje Ukraińców, a kolejne 45% zamierza. Wysokie zainteresowanie pracownikami ze Wschodu obserwujemy także w UK i Portugalii. Na chwilę obecną zatrudnia ich odpowiednio 37% i 33% tamtejszych pracodawców, a w przyszłości taki zamiar deklaruje co dziesiąty zakład z Wysp i co szósty portugalski. Na Słowacji odsetek zatrudniających wynosi 18%, na Węgrzech 17%, a w Niemczech 8%, podano także.

"Z 'Barometru Imigracji Zarobkowej' wynika, że prawie połowa polskich przedsiębiorców twierdzi, że o kadrę ze Wschodu jest teraz trudniej niż jeszcze rok temu. Nasi najwięksi konkurenci to Niemcy, gdzie już teraz Ukraińcy pracują, nawet nielegalnie, żeby otrzymać wyższe wynagrodzenie niż w Polsce. Podobnie Czechy ogłosiły zwiększenie do 40 tys. limitu wydawanych kart pracy dla obywateli Ukrainy, które upoważniają ich do pobytu w tym kraju przez 2 lata. Z tymi państwami nie jesteśmy w stanie konkurować pod względem zarobków. Naszą przewagą pozostaje, ważna dla Ukraińców, bliskość kulturowa i geograficzna. Potrzebujemy tylko odpowiedniej polityki migracyjnej, która umożliwi im stabilizację i trwałe związanie swojego życia zawodowego z Polską" - dodał prezes Personnel Service Krzysztof Inglot.

"Niedopasowanie programów szkolnictwa wyższego i zawodowego do potrzeb pracodawców to wyzwanie, z którym mierzymy się od lat. W 2014 roku wzięliśmy sprawy we własne ręce i uruchomiliśmy pionierski w sektorze automotive projekt szkoleniowy, czyli Akademię Jakości. Dzięki niej ułatwiamy młodym, jeszcze niedoświadczonym osobom płynny start kariery w motoryzacji. Po ukończeniu kursów, każdy z naszych kontrolerów jest certyfikowanym i dobrze przygotowanym do pracy specjalistą. Pozytywny odbiór Akademii Jakości zachęcił nas do rozszerzenia zasięgu programu także na spółki zagraniczne" - skomentował Gos.