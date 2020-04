Famur miał 252 mln zł zysku netto z dz. kont., 269 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Raportowane przychody ze sprzedaży spadły rok do roku o 2,3% do 2 165 mln zł, jednak na bazie porównywalnej, czyli po skorygowaniu o przychody sprzedanego w maju 2019 roku Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, wzrosłyby one o ok. 5,3%. Wzrost ten jest kombinacją efektywnego wykorzystania koniunktury w sektorze wydobywczym oraz spadku przychodów w segmencie Surface" - czytamy w raporcie.