FFiL Śnieżka wstępnie zadowolona z sytuacji w II kw.; kontynuuje inwestycje

"Jak dotąd, nie odnotowaliśmy istotnego wpływu pandemii na działanie grupy i zachowanie konsumentów. Jeśli był - to nawet pozytywny: sprzedaż farb, przede wszystkim w Polsce i na Węgrzech ma bardzo dobrą tendencję, nawet po zakończeniu I kwartału. Wygląda na to, że jesteśmy również zadowoleni z sytuacji w II kwartale" - powiedział Mikrut podczas wideokonferencji.

"Sytuacja związana z pandemią COVID sprawia, że trudno przyjąć założenia co do wyników. Na razie jesteśmy zadowoleni z I kwartału i wszystko wskazuje, że nie zaobserwujemy istotnych zakłóceń w II kw., po tym, co widzimy w kwietniu i maju" - dodał.