Forever Entertainment: Premiery 'Gunpowder on The Teeth' i 'Terrorhythm' 25 VII

Cena gry "Gunpowder on The Teeth: Arcade" to 4,99 euro/4,99 USD, gry "Terrorhythm" - 9,99 euro/9,99 USD. Przedsprzedaż gier rozpocznie się 18 lipca 2019 r. w USA, Kanadzie, Meksyku, Europie, Australii i Nowej Zelandii, podano w komunikacie.