FPP: Program KAS dot. ostrzegania przed karuzelą podatkową to dobre rozwiązanie

"Wdrażane przez Krajową Administrację Skarbową instrumenty wsparcia przedsiębiorców potwierdzają, że reforma administracji skarbowej zapoczątkowana w 2017 roku osiąga zakładane skutki. Rozwiązanie w postaci Programu Ostrzegania Przedsiębiorców może okazać się skutecznym narzędziem do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT. KAS powinna także wypracować rozwiązanie dla organów skarbowych w ramach toczących się postępowań wszczętych przed przeprowadzeniem reformy administracji skarbowej - aby przedsiębiorcy, którzy padli ofiarą grup przestępczych i których państwo w żaden sposób nie ostrzegło, nie ponosili nadmiernej odpowiedzialności w imieniu faktycznych organizatorów nielegalnego procederu" - powiedział wiceprzewodniczący FPP Mariusz Korzeb, cytowany w komunikacie.

KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie takie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS. Działanie to nie będzie ingerencją w kontakty handlowe ani w dobór kontrahentów. Celem jest poinformowanie przedsiębiorcy o istniejącym zagrożeniu nieświadomego udziału (jako bufor) w oszustwie karuzelowym. Będzie to system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania, aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze, wskazano w materiale.