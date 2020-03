technologie 2 godziny temu

FPP: Wielu osób pracujących 'z domu' wg prawa nie mieści się w formule telepracy

Wielu pracowników wykonujących pracę - ze względu na pandemię koronawirusa - "z domu" nie można zaklasyfikować do kategorii osób zatrudnionych w formule telepracy, dlatego zasadne jest nowe uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie Pracy, uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP). Obecnie bowiem podczas świadczenia usług przez pracownika pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy.