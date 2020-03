FPT zainaugurował projekt 'Technologie kontra COVID-19'

MIT Enterprise Forum CEE to program akceleracyjny, wspierający najbardziej innowacyjne startupy naukowo-technologiczne z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez połączenie ich potencjału z wiedzą i zasobami dużych przedsiębiorstw z branży finansowej, ubezpieczeniowej, energetycznej, life science, FMCG, mediów czy technologii dla branży turystycznej, a także z doświadczeniem mentorów. Potencjał alumnów programu, którzy przeszli już akcelerację, MIT EF CEE chce wykorzystać w obecnej sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa, podano.

"'Technologie kontra COVID-19' to inicjatywa MIT EF CEE i partnerów biznesowych, mająca na celu selekcję startupów, które posiadają gotowe rozwiązania, umożliwiające wsparcie sektora medycznego i systemu opieki zdrowotnej oraz jego transformacji do ery online" - powiedziała prezes FPT Magdalena Jabłońska, cytowana w komunikacie.

W sytuacji epidemiologicznej systemy do zdalnej opieki lekarskiej to niezbędne narzędzie. Zdalne konsultacje lekarskie poprzez chat, wideochat i telefon można odbyć poprzez platformę Telemedi.co. Umożliwia ona umówienie konsultacji online oraz wybór specjalizacji lekarza i języka, a po rozmowie ze specjalistą - dostęp do dokumentacji medycznej z zaleceniami, skierowaniami i receptami. Platforma telemedyczna obsługuje miesięcznie kilkadziesiąt tysięcy konsultacji. Rozwiązanie zdalnych konsultacji na szeroką skalę, w tym technologię Telemedi.co, wykorzystuje operator medyczny PZU Zdrowie, który opracował portal Wirtualna Przychodnia.