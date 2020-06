Fundusz inwestycyjny Deutsche Telekom zainwestował 2 mln euro w RemoteMyApp

"Cloud gaming stał się jedną z najbardziej pożądanych form rozrywki. Nic dziwnego, że globalne biznesy chcą na tym trendzie skorzystać. Nasza własna, ciesząca się ogromną popularnością platforma Vortex.gg funkcjonuje na rynku dostatecznie długo, abyśmy mogli z przekonaniem powiedzieć, że jesteśmy idealnym partnerem B2B dla globalnych graczy poszukujących rozwiązań cloud gamingowych w pełni dostosowanych do ich planów i potrzeb. Cieszymy się niezwykle, że Deutsche Telekom dostrzegło naszą wartość już na tym etapie i z niecierpliwością czekamy na rozmowy z kolejnymi globalnymi partnerami" - powiedział prezes RemoteMyApp Andreas Hestbeck, cytowany w komunikacie.

Spółka liczy, że inwestycja przyspieszy globalny rozwój RemoteMyApp i pozwoli na dalsze wzmocnienia w obszarze kluczowych technologii. Deutsche Telekom, jednemu z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie, otwiera to natomiast drogę do wprowadzenia własnej platformy cloud gamingowej opartej na technologii, kontencie i ekosystemie dostarczanym przez RemoteMyApp. Obie spółki pracują obecnie nad wersją beta produktu, który zapewni szerokim rzeszom użytkowników usług Deutsche Telekom dostęp do wysokiej jakości usługi cloud gamingowej.

"Mocno wierzymy w cloud gaming i jesteśmy przekonani, że to właśnie jest właściwy czas i sposób na wejście na ten rynek i wykorzystanie możliwości naszej sieci oraz infrastruktury EDGE. Mając za sobą dwuletnią, udaną współpracę z RemoteMyApp mamy przekonanie, że zainwestowaliśmy we właściwy zespół i firmę, z którą będziemy mogli zrealizować nasze wspólne plany i objąć pozycję lidera rozwijającego dalej rynek cloud gamingu. Bardzo cieszymy się na myśl o tej wspólnej przyszłości" - skomentował Dominik Lauf, program lead i chief product officer projektu MagentaGaming z Deutsche Telekom

Spółka RemoteMyApp została założona w 2014 roku w Szczecinie ze wsparciem Tar Heel Capital Pathfinder, funduszu venture capital i doświadczonego venture buildera. W 2016 roku otrzymała dalsze wsparcie inwestycyjne od MCI Capital, środkowoeuropejskiego funduszu inwestującego w technologie.

"RemoteMyApp oferuje połączenie najnowocześniejszej technologii i praktycznego doświadczenia we wdrażaniu z sukcesem platform cloud gamingowych. To stwarza zupełnie nowe szanse dla biznesów, które poszukują optymalnego sposobu wprowadzenia własnych produktów cloud gamingowych. Z radością obserwujemy, jak kolejny z naszych projektów venture buildingowych jest na drodze do globalnego sukcesu i cieszymy się, że Deutsche Telekom będzie nam towarzyszyć w tej podróży" - powiedział partner zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder Arkadiusz Seńko.

"Jesteśmy zachwyceni, że dołącza do nas Deutsche Telekom wnosząc swoje ogromne doświadczenie, które przysłuży się do rozbudowania RemoteMyApp w jedną z największych platform cloud gamingowych na świecie. Spółka jest bardzo innowacyjna i już przyciągnęła miliony użytkowników, co potwierdza jej ogromny potencjał wzrostu zarówno w obszarze B2B, jak i B2C. Wierzymy, że RemoteMyApp może stać się pierwszym polskim jednorożcem" - dodał partner w funduszu MCI Capital Tomasz Danis.

Cloud gaming to usługa umożliwiająca grę z wykorzystaniem zewnętrznych serwerów funkcjonujących w chmurze zamiast sprzętu lokalnego. Jedynym wymogiem jest posiadanie urządzenia z ekranem i dobrej jakości połączeniem internetowym.

RemoteMyApp dotychczas wprowadził na rynek dwa produkty. W 2014 powstał Remotr, aplikacja, która umożliwia streamowanie z komputera użytkownika na dowolne inne urządzenie. W lipcu 2017 roku rozpoczął funkcjonowanie serwis Vortex.gg: oparty na technologii cloud gaming portal pozwala na granie z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie i na szerokiej gamie urządzeń. Jest to jedna z najpopularniejszych platform cloud gamingowych na świecie - od początku istnienia serwisu aplikacja Vortex została pobrana przez użytkowników ponad 10 mln razy. Obecnie RMA oferuje swoją technologię globalnym przedsiębiorstwom, które dają własnym klientom dostęp do najnowocześniejszych i indywidualnie dostosowanych rozwiązań w świecie gamingu.

