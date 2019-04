Fundusz KnowledgeHub zainwestuje 62 mln zł w ponad 40 startupów w ciągu 4 lat

Do końca czerwca fundusz planuje mieć w portfelu co najmniej pięć spółek. Fundusz ma ośmioletni horyzont, w którym pierwsze cztery lata przeznaczył na inwestycje kapitałowe, a kolejne cztery na wyjścia z nich. Średnia oczekiwana roczna stopa zwrotu z inwestycji (IRR) to ok. 30%, podano także. KnowledgeHub koncentruje się na inwestycjach w startupy działające w szeroko pojętym obszarze MarTech, FinTech, MedTech i DeepTech.