Game Island rozpoczyna publiczną ofertę akcji, chce pozyskać 1,5 mln zł

Zgodnie ze strategią rozwoju, Game Island zajmuje się produkcją gier z gatunku survival. Spółka zapowiedziała dwa tytuły: "Deadly Desert" oraz "The Day After". Pierwszy z nich to historia młodego chłopca i jego niepełnosprawnego ojca, którzy wskutek niefortunnego wypadku zostali wystawieni na próbę przetrwania w wyjątkowo ekstremalnych warunkach pustynnych. Druga produkcja to wizja świata po katastrofie naturalnej, gdzie gracz będzie musiał przetrwać w mrocznej rzeczywistości, podczas szalejących huraganów, gwałtownych powodzi oraz innych anomalii pogodowych. podano w komunikacie.