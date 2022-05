Gazociąg między Polską a Słowacją gotowy. Czas na próby

Gazociąg za pieniądze z UE

Minister gospodarki Richard Sulik dodał, że zakupiony z Norwegii gaz pokryje do 32 proc. zapotrzebowania krajowego na ten surowiec. Szacuje się, że dodatkowe kontrakty na dostawy gazu skroplonego, które zostanie przetransportowane statkami do europejskich portów, a następnie na Słowację, zapewnią następne 34 proc. Słowacja chce do końca 2023 znacząco ograniczyć import gazu z Rosji - do 1/3 pełnego zapotrzebowania.