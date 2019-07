GDDKiA wybrała konsorcjum z Budimeksem do kontynuacji prac na A1 za 353 mln zł

W osobnym komunikacie GDDKiA podała, że wybór wykonawcy prac zabezpieczających na A1 to kolejny krok przybliżający do oddania do ruchu autostradowej obwodnicy Częstochowy, czyli odcinka F autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ (Rząsawa) do węzła Częstochowa Blachownia.