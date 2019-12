Getin Holding ma warunkowe umowy sprzedaży Idea Bank Ukraina i spółki NFS

"Zgodnie z warunkową umową sprzedaży IB cena za akcje Idea Bank Ukraina będzie wynosiła równowartość w euro 1 368 000 000 UAH (co stanowi równowartość 224 762 400 zł wg średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2019 r.) pomniejszone o: (i) łączną kwotę dywidend wypłaconych przez bank lub NFS na rzecz emitenta w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina na rzecz kupujących 1 i udziału NFS na rzecz kupującego 2 (ii) łączną kwotę przydzielonych na rzecz emitenta (lecz niewypłaconych) dywidend z Idea Banku Ukraina lub NFS w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji (iii) cenę za 100% udziału NFS zgodnie z warunkową umową sprzedaży NFS, tj. 5 000 500 UAH (co stanowi równowartość 821 582,15 zł wg średniego kursu NBP z dnia 20 grudnia 2019 r.). Kwota bazowa może być również zmniejszona w wyniku negocjacji stron po sporządzeniu przez niezależnego audytora raportu potwierdzającego wysokość kwoty bazowej" - czytamy dalej.

"Jednocześnie z warunkową umową sprzedaży IB i warunkową umową sprzedaży NFS emitent zawarł z kupującymi 1 i kupującym 2 umowę o podział zysku. Zgodnie z umową o podział zysku emitent będzie uprawniony do: (i) 100% łącznego zysku netto wypracowanego przez Idea Bank Ukraina i NFS od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji, (ii) określonej części zysku netto wypracowanego przez Idea Bank Ukraina i NFS od dnia następującego po dniu zamknięcia transakcji do 31 grudnia 2020 r. oraz od 1 stycznia 2021 r. do ostatniego dnia osiemnastomiesięcznego okresu rozpoczynającego się od dnia zamknięcia transakcji. Zgodnie z umową o podział zysku, w przypadku utraty kontroli kupujących 1 nad Idea Bank Ukraina, emitent będzie ponadto uprawniony do dodatkowej płatności w uzgodnionej w umowie o podział zysku kwocie" - podkreślono.