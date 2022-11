Najbogatsi ludzie świata zarobili w październiku miliardy dolarów. "Odbicie zdechłego kota"?

Po osiągnięciu najniższego poziomu od dawna we wrześniu 2022 r. Dow Jones Industrial Average w październiku odnotował 14 proc. wzrostu, co jest najlepszym miesiącem od 46 lat. W skład tego indeksu wchodzi 30 dużych spółek, których akcjami handluje się na nowojorskich giełdach New York Stock Exchange i Nasdaq.

Warren Buffett bogatszy o 9 mld dol.

Są wśród nich m.in. Apple, Chevron czy Coca-Cola. Nic więc dziwnego, że był to dobry miesiąc dla posiadającego znaczące pakiety akcji tych spółek legendarnego inwestora Warrena Buffeta, którego portfolio – jak wylicza "Forbes" – urosło w 30 dni o 9,4 proc., co jest kwotą rzędu 9 mld dol. Od początku 2022 r. jednak Buffet na koniec października dalej był 5 proc. pod kreską.

Innym "zwycięzcą miesiąca" wśród amerykańskich miliarderów został założyciel Nike Phil Knight. Nie jest to dla niego najlepszy rok, bo akcje Nike spadły do najniższego poziomu od 20 lat (83 dol.) we wrześniu. W październiku odbiły się 9 proc., co oznacza wzrost majątku Knighta o 2,9 mld dol. Od początku roku jest jednak dalej 23,5 mld dol. do tyłu.

Ogólnie były to dobry miesiąc dla amerykańskich akcji, bo S&P 500 w październiku zyskał 8 proc., Nasdaq – 4 proc. Jak wyliczył "Forbes", aż 26 dolarowych miliarderów dodało do swojego majątku więcej niż miliard.

Wśród tych, co zbiednieli o więcej niż miliard, są Elon Musk i Kanye West

Byli też jednak tacy, którzy wbrew trendowi odnotowali straty. Do nich zalicza się m.in. najbogatszy obecnie człowiek świata Elon Musk, który w październiku zbiedniał o ok. 25 mld dol.

Analizując tego typu wahania, warto jednak pamiętać, że duża część tego bogactwa istnieje tylko na papierze. Przykładowo: majątek Elona Muska zależy od kursu akcji założonej przez niego Tesli. Gdyby Musk chciał sprzedać nawet część udziałów, sam ten fakt spowodowałby spadek kursu, choćby ze względu na gigantyczne rozmiary posiadanego przez niego pakietu. Dodatkowo musiałby zapłacić podatek.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Elon Musk kupił Twittera. Trump odzyska konto?

Taka sytuacja zaistniała, gdy pojawiły się doniesienia, że Musk będzie zmuszony szybko sprzedać znaczną część swoich akcji Tesli, by sfinansować zakup Twittera. Ostatecznie "pomogły" mu jednak fundusze inwestycyjne m.in. z Kataru. Kontrowersyjny miliarder wziął także pożyczkę rzędu 13 mld dol., która obciąża konto... samego Twittera.

Dolarowi miliarderzy w październiku biednieli nie tylko z powodu wahań na rynku akcji. Jednym z tych, którzy stracili więcej niż miliard, jest muzyk Kanye West (Ye), który z powodu serii szokujących antysemickich wypowiedzi stracił kontrakt z Adidasem wyceniany na ok. 1,5 mld dol.

Wszystkie październikowe zyski mogą... wyparować jeszcze przed końcem 2022 r.

Po dobrym październiku bardzo źle dla rynków finansowych rozpoczął się listopad, co sugeruje, że w poprzednim miesiącu mogliśmy mieć do czynienia z tzw. odbiciem zdechłego kota, czyli krótkim okresem gwałtownych wzrostów, po którym następują dalsze spadki. To zjawisko charakterystyczne dla tzw. rynku niedźwiedzia, czyli dłuższego okresu giełdowych spadków.

Inwestorów wystraszyła kolejna podwyżka stóp procentowych w USA, a w szczególności słowa szefa Fed Jerome'a Powella, że aby zdławić inflację, stopy prawdopodobnie będą musiały docelowo znaleźć się na jeszcze wyższych poziomach niż te, które zakładano wcześniej.

Giełdowych "ofiar" decyzji Fed jest wiele, a do największych znowu należy Meta (dawniej Facebook), którego akcje są obecnie w takiej samej cenie, jak były w 2015 r. (poniżej 90 dol.). W rezultacie spadków wyceny Meta (ponad 70 proc. od początku 2022 r.) majątek założyciela Facebooka Marka Zuckerberga skurczył się w bardzo krótkim czasie już o ponad 100 mld dol.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.