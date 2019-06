Giełda "płacze" po odwołaniu prezesa JSW. Akcje najtańsze od trzech lat

Groźba strajku to też groźba konkretnych strat w spółce, która dopiero co wydobyła się z poważnych tarapatów. To z obawy o koszty strajku akcje spadły o ponad 4 proc. do nawet 46,60 zł. Tak nisko nie były od ponad trzech lat, czyli od czasu, kiedy spółka odradzała się po tym, jak przed upadłością uratowały ją państwowe banki.