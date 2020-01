Giełdowe spółki hojnie nagrodziły inwestorów. Wypłaciły 24 mld zł w 2019 roku

- Co ciekawe, w kontrze do mniejszej liczby spółek dywidendowych indeksu WIG była wysokość stopy dywidendy, która rosła od 2017 roku. W 2019 roku mediana stopy dywidendy spółek indeksu WIG wyniosła około 4,6 proc., a łącznie spółki WIG-u wypłaciły w zeszłym roku około 23,8 mld zł dywidendy, czyli 3 mld zł więcej niż w roku poprzedzającym - mówi Roman Lisiecki z polskiego oddziału KPMG.

Z opracowania wynika, ze w 2019 roku największe spółki wchodzące w skład indeksu WIG20 wypłaciły około 12,3 mld zł, co jest powrotem do poziomu sprzed pięciu lat. Jest to znaczny wzrost w stosunku do lat 2016-2018, kiedy łączna wartość wypłat dywidend spółek WIG20 wahała się między 7,2 a 8,8 mld zł.