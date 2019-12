Góral: Współpraca Asseco i Cyfrowego Polsatu zwiększy konkurencyjność obu grup

"Zarząd Cyfrowego Polsatu zwrócił się do nas z propozycją rozpoczęcia rozmów w sprawie zacieśnienia współpracy w zakresie budowy i obsługi przez Asseco Poland systemów informatycznych dla poszczególnych firm tworzących Grupę. Asseco Poland dysponuje zarówno produktami, jak i potencjałem merytorycznym, który mógłby doprowadzić Grupę Cyfrowego Polsatu do najlepszych rozwiązań w sferze IT, dlatego propozycję tę przyjęliśmy z wielką satysfakcją" - napisał Góral w liście do akcjonariuszy.