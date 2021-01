Grupa Azoty ZAK dołączyła do porozumienia na rzecz rozwoju logistyki

Logistyka nie jest naszą podstawową gałęzią działalności, jednak sposób jej organizacji ma olbrzymi wpływ na obszary produkcji i handlu, a co za tym idzie - osiągane przez spółkę rezultaty finansowe. Dlatego w Grupie Azoty ZAK tak wielką wagę przykładamy do strategii rozwoju tego często niedocenianego obszaru. Wstępujemy do Porozumienia, by być bliżej procesów legislacyjnych i na bieżąco obserwować trendy związane z transportem intermodalnym, powszechnie uznawanym za przyszłościowy. Jednocześnie naszym celem jest być regionalnym liderem, przecierającym szlaki dla mniejszych przedsiębiorstw" - powiedział wiceprezes Grupy Azoty ZAK odpowiedzialny za logistykę Artur Kamiński, cytowany w komunikacie.