Grupa BoomBit planuje 28 mln zł zysku netto w 2019 roku

Wyników za cały 2018 rok jeszcze nie ma, ale jak poinformował ISBnews dyrektor finansowy spółki Marek Pertkiewicz, na poziomie netto będą one zbliżone do wyników za pierwsze półrocze 2018 r., kiedy zysk netto wyniósł 8,47 mln zł. "Wynika to z mniejszej bazy przychodowej, ze względu na sprzedaż praw do dwóch gier, a także wyższej bazy kosztowej. Nowe gry, które ostatnio weszły na rynek jeszcze nie nabrały rozpędu i nie generują przychodów, jakie zakładamy" - wyjaśnił.