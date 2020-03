Grupa Kęty miała 294,89 mln zł zysku netto, 523,12 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Spółka dziewiąty rok z rzędu znacząco poprawiła skonsolidowane roczne wyniki finansowe, wzbijając się na historycznie rekordowe poziomy. Wydawać by się mogło, że to niemożliwe. A jednak w porównaniu z rokiem 2018 ... skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7% do 3,2 mld zł. O ten sam wskaźnik procentowy wzrosła sprzedaż zagraniczna i wyniosła 1,5 mld zł. Z kolei zysk EBITDA wyniósł 523 mln zł i wzrósł o 13%. Znacząco wzrósł skonsolidowany zysk netto, bo o 10% do kwoty 295 mln zł" - napisał prezes Dariusz Mańko w liście dołączonym do raportu rocznego.