Grupa Robyg sfinalizowała przejęcie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane zrealizowało kilkadziesiąt projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, a obecnie prowadzi 5 inwestycji: Leśna Przystań, Uroczysko, Uroczysko II, Willa nad Potokiem oraz Wojszyckie Alejki, podano w materiale.

Robyg złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym (WPB) w połowie marca br.

Grupa Robyg inwestuje we Wrocławiu od 2018 roku. Robyg Jagodno to kompleksowe osiedle realizowane przy ul. Buforowej, podano także.

"W ramach pierwszego multifunkcyjnego osiedla we Wrocławiu we wszystkich etapach powstaje około 900 mieszkań o starannie przemyślanych układach. Robyg Jagodno to zróżnicowana, niska zabudowa, dająca duże możliwości wyboru. Osiedle obejmie 3- i 4-piętrowe budynki wielorodzinne z balkonami i ogródkami, dwupoziomowe domy szeregowe oraz dwupoziomowe budynki w zabudowie atrialnej, które są nowatorskim pomysłem, po raz pierwszy wprowadzanym na Jagodnie. W ramach inwestycji zaplanowano także osiedlowy park (część planowanego Klinu Wojszyckiego), przedszkole, plac zabaw, całoroczny klub malucha, lokale usługowo-handlowe, zewnętrzną siłownię dla mieszkańców oraz drogi dojazdowe i małą infrastrukturę" - czytamy dalej w komunikacie.