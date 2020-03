Grupa WP miała 69 mln zł zysku netto, 209,23 mln zł EBITDA w 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w roku 2019 o 137 563 tys. zł, tj. o 25% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 138 896 tys. zł, tj. 26,4%. W okresie dwunastu miesięcy 2019 roku segment online wygenerował 214 670 tys. zł skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 35 949 tys. zł (tj. 20,1%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie dwunastu miesięcy roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

Całość przychodów ze sprzedaży segmentu TV w wysokości 20 321 tys. zł pochodziła ze sprzedaży gotówkowej i była o 3 821 tys. zł, tj. o 23,2% wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. Przychody IV kw. wyniosły 6 102 tys. zł i były o 342 tys. zł tj. o 5,9% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA segmentu TV wyniosła - 4 580 tys. zł w porównaniu do - 5 833 tys. zł roku poprzedniego. W IV kw. roku 2019 segment TV wygenerował dodatnią EBITDA w wysokości 451 tys. zł (265 tys. zł w IV kw. 2018 r.)., podano także.

"W ubiegłym roku postawiliśmy sobie za cel podniesienie efektywności reklamowej do poziomu globalniaków. Naszym holdingowym powodem do wstydu było oddawanie Googlowi 22% prowizji z reklam Domodi wyświetlanych na powierzchniach WP Media. W 2019 poprawiliśmy efektywność reklamową dla branży odzieżowej kilkunastokrotnie, niewiele już ustępując światowym liderom, a prace w laboratorium wciąż trwają. To ważny projekt, bo docelowo zwiększy zwrot z inwestycji reklamowych dla wszystkich klientów z wszystkich branż. Liczymy, że przyniesie efekty porównywalne z wdrożeniem przez nas dwa lata temu nowego standardu widzialności reklam w Polsce" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Jacek Świderski.