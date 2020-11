GTC miało 17,32 mln euro zysku netto w III kw. 2020 r.

Zysk z działalności operacyjnej (zysk przed opodatkowaniem i korektą wartości godziwej) wzrósł do 21 mln euro w III kw. (15 mln euro w III kw. 2019 r.).

"W trzecim kwartale 2020 roku zauważyliśmy poprawę wyników operacyjnych, która potrwała do nadejścia drugiej fali pandemii COVID-19. Sektor powierzchni biurowej wykazał się odpornością, natomiast sektor powierzchni handlowej stopniowo powracał do stanu sprzed pandemii, a obroty najemców osiągnęły średnio 87% poziomu z 2019 roku. Utrzymaliśmy wskaźnik wynajęcia na praktycznie niezmienionym poziomie, dzięki skutecznej reakcji naszego zespołu na wyzwania związane z COVID-19. Od strony finansowej inwestycje ukończone w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozwoliły nam zrównoważyć spadek przychodów spowodowany pandemią i doprowadziły do wzrostu FFO o 5%, w połączeniu z wysokim odsetkiem regulowanych terminowo należności czynszowych" - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.