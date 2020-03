giełda 39 minut temu

GUS: Cudzoziemcy wydali w Polsce 10,5 mld zł w IV kw. 2019, o 4,3% więcej r/r

Wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 10,5 mld zł, natomiast Polaków za granicą - ok. 5,2 mld zł w IV kw. 2019 r. i były wyższe odpowiednio o 4,3% i o 8,5% w ujęciu rocznym. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki, zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były mniejsze - odpowiednio o 20,1% i o 36%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).