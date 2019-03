Huawei: Niemal 90% Polaków korzysta dziennie z rozwiązań sztucznej inteligencji

"Badanie pokazało, że aż 81% Polaków uważa, że wie, czym jest sztuczna inteligencja. Ciekawe jest to, że kiedy zapytaliśmy o szczegóły, okazało się, że wyobrażenie o AI jest dość płytkie, oparte na z tym, co podsuwa popkultura, na przykład filmy science fiction - roboty androidy, samodzielnie myślące komputery, które przejmują władzę nad światem. Natomiast Polacy kompletnie nie zdają sobie sprawy, że mnóstwo przejawów sztucznej inteligencji, mnóstwo algorytmów, które należy nazywać sztuczną inteligencją, mają już we własnych smartfonach, samochodach, komputerach" - powiedziała założycielka Maison & Partners Dominika Maison, cytowana w komunikacie.

Z badania wynika, że każdy Polak w swoim codziennym życiu korzysta średnio z trzech narzędzi wspieranych sztuczną inteligencją. Na szczycie listy znalazły się podpowiedzi w przeglądarkach internetowych, wskazane przez 52% badanych. Kolejne najchętniej wykorzystywane to aplikacje z nawigacją (45%) i możliwość rozpoznawania fotografowanych obiektów przez aparat w smartfonie (30%). Polacy korzystają też z filtrów antyspamowych w poczcie elektronicznej (27%), aplikacji do słuchania muzyki i/lub platform video on demand (27%) i rozpoznawania osób na zdjęciach w mediach społecznościowych (24%), wymieniono w informacji.

"Większość osób postrzega AI jako zjawisko odległe od codzienności 'przeciętnego Kowalskiego' - najczęstsze wyobrażenie AI to robot, który mówi i rusza się jak człowiek (69% odpowiedzi). Nieco ponad połowa badanych (54%) kojarzy AI także z bardzo zaawansowanym komputerem, a 30% z autonomicznym samochodem, podczas gdy tylko 17% z funkcjami innowacyjnego smartfona, czyli rozwiązaniem powszechnie dostępnym i używanym przez miliony ludzi. Tak samo skromny w porównaniu z wizją humanoidalnego robota jest odsetek osób, które 'dostrzegają' obecność AI w aplikacjach i grach komputerowych (18,5%)" - czytamy dalej.

Na pytanie o intuicyjne nastawienie do AI, ponad połowa Polaków odpowiada (53%), że sztuczna inteligencja budzi w nich zaciekawienie - i jest to liczniejsza grupa od tej, która czuje obawę (40%). Spory jest odsetek osób, które kojarzą AI z wygodą (27%). Ale tylko jeden na dziesięciu Polaków deklaruje, że stara się aktywnie dokształcać w temacie sztucznej inteligencji. Prawie 60% odpowiada, że "czasem coś usłyszy lub przeczyta", źródłem wiedzy są też dla nich rozmowy ze znajomymi, wskazano w informacji.

"Ludzie mają uproszczoną wiedzę, a właściwie nie tyle wiedzę, co wyobrażenie, że sztuczna inteligencja to robot, klon, który jest niezniszczalny, groźny, nieokiełznany, przekraczający ludzkie możliwości. Nic dziwnego, że pojawiają się katastroficzne wizje i lęk przed utratą kontroli nad maszynami. Myślę, że mamy też do czynienia z problemem pojęciowym, bo słowo 'sztuczna' kojarzy się z obcością, co wpływa na emocjonalne negatywne nastawienie do tego pojęcia" - skomentowała Maison.

Na pytanie, co sztuczna inteligencja może zmienić w twoim życiu, co trzeci Polak (dokładnie 35,6% badanych) odpowiada, że może ona ulepszyć jego życie i chciałby, by więcej urządzeń ją wykorzystywało. Co piąty Polak uważa, że "nie sądzi, by sztuczna inteligencja mogła wpłynąć na jego życie" (19,6%). Porównywalna grupa respondentów wyraża obawę, że AI może zagrozić im i całemu światu (19,4%). Co ciekawe, relatywnie duża grupa badanych (18,1%) nie ma zdania na ten temat, stwierdzono również.

"W nieodległej przyszłości pojawią się w powszechnym użyciu autonomiczne pojazdy, szybka diagnostyka medyczna, usprawnienie procedur w urzędach, skrócenie czasu oczekiwania na rozpatrywanie różnego rodzaju wniosków. Konsumenci zaczną także dostrzegać i doceniać obecność AI w codziennym organizowaniu swoich własnych spraw - w planowaniu dnia, robieniu zakupów, porządkowaniu zdjęć, dokumentów i notatek, rozbudowanej nawigacji osobistej, tworzeniu list sugerowanych filmów lub utworów muzycznych wartych posłuchania. Z części tych rzeczy już przecież korzystamy nie zdając sobie z tego sprawy, że jest to możliwe właśnie dzięki AI" - dodała przedstawicielka Maison & Partners.

