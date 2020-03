Huawei: Polska ma potencjał, by cyfryzacji administracji uczyli się od niej inni

"W porównaniu z sąsiednimi krajami postęp cyfryzacyjny w polskiej administracji jest wyraźny. Bardzo dużo spraw administracyjnych jest już cyfrowych. Zdaję sobie sprawę, że to jednak proces. Raz idzie wolniej, raz szybciej i faktycznie, gdy się go za wszelką cenę przyspiesza, tym więcej pojawia się ryzyk, więc musi być realizowany ostrożnie" - powiedział Kędzia podczas konferencji Państwo 2.0 organizowanej przez Computerworld.

"Transformacje cyfrowe przychodzą periodycznie i aby były w pełni udane, rozsądnie jest weryfikować, jakie procesy należy wesprzeć cyfrowym środowiskiem. Celem transformacji powinno być łatwiejsze, szybsze i tańsze załatwianie spraw na linii państwo - interesariusze. Dlatego warto zmieniać mentalność i sposób myślenia, by te procesy zostały odzwierciedlone w systemach administracyjnych i wtedy będzie można też uczyć innych, jak to się przeprowadza" - wskazał wiceprezes Huawei CEE & Nordics.

"Co państwo powinno robić w tym obszarze - to działania koncentrujące się na obywatelu z dążeniem do osiągnięcia standardu usług jak w najlepszych podmiotach komercyjnymi. Wymaga to całego szeregu działań" - wskazywał szef resortu.