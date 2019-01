hubraum, inkubator Deutsche Telekom, objął udziały w Justtag Group

"16 miesięcy po tym, jak Justtag (grupa Dirlango) przejęła KoalaMetrics, projekt wspierany przez Deutsche Telekom i hubraum, współpraca ta weszła w nową fazę. Tym razem to niemiecki inwestor dołączył do udziałowców Justtag, przejmując pakiet udziałów warszawskiej spółki, tworzącej rozwiązania do marketingu łączące świat online z offline. Cel inwestycji jest jasny: ma napędzić Justtag do szybkiej ekspansji poza granice Polski" - czytamy w komunikacie.