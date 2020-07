IBRiS: OZE są drogie zdaniem 51% badanych, nie zapewniają stabilności wg 37%

"Polacy byli pytani także o przeszkody, które stoją na drodze rozwoju 'zielonej energii' w naszym kraju. W opinii 37% jest to przede wszystkim niska świadomość obywatelska w zakresie zagrożeń ekologicznych i zmian klimatu. Jedna trzecia respondentów wskazuje na wysokie koszty instalacji OZE oraz brak dostatecznej wiedzy na temat korzyści płynących dla zwykłego człowieka. Taki sam odsetek ankietowanych wymienił niechęć władz do podejmowania niepopularnych decyzji, do których może należeć budowa instalacji OZE. Co ciekawe, tylko 1% Polaków uważa, że barierą jest niekorzystny wpływ 'zielonej energii' na zdrowie człowieka" - podano także.