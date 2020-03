INC w nowej strategii celuje w 6-krotny wzrost wartości firmy do IX 2022 r.

"Dzięki zmianom, które dokonały się w Grupie INC na przestrzeni ostatnich trzech lat stworzyliśmy ekosystem usług wspierających małe i średnie spółki w pozyskiwaniu finansowania. Jesteśmy swoistym one stop shopem, na który składa się unikalne portfolio kompetencji, doświadczenia oraz licencje. Pierwsze pozytywne efekty nowego, kompleksowego podejścia widać w systematycznie rosnącym portfelu projektów. Negocjujemy też kolejne umowy, w szczególności w obszarze spółek tzw. nowej ekonomii" - powiedział prezes Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Grupa INC chce skoncentrować się na obsłudze doradczej dla spółek (Autoryzowany Doradca, wprowadzanie spółek na NewConnect, przygotowanie prawno-organizacyjne procesów pozyskania finansowania, procesy M&A), pozyskaniu finansowania (oferowanie instrumentów finansowych, platforma CrowdConnect.pl) oraz inwestycjach (poprzez Alternatywne Spółki Inwestycyjne). W centrum zainteresowania INC są spółki tzw. nowej ekonomii obejmującej m.in. gaming, life science, fintech oraz zaawansowane technologie, wskazano również.

"Niejedna bessa za nami, ale też niejedna hossa przed nami. Grupa działa na rynku kapitałowym od ponad 20 lat, przez co dostosowała się do funkcjonowania w zmiennym otoczeniu rynkowym, będącym nieodłącznym elementem tej branży. Pomimo aktualnie trudnej sytuacji na giełdzie realizujemy rekordową liczbę projektów, zarówno w obszarze wprowadzania nowych spółek, jak i oferowania papierów wartościowych. Dywersyfikacja działalności prowadzi z jednej strony do zapewnienia zrównoważonych przychodów i rentowności dzięki działalności usługowej, a z drugiej umożliwia osiągnięcie dodatkowych, ponadprzeciętnych zysków dla akcjonariuszy dzięki selektywnie prowadzonym inwestycjom kapitałowym" - dodał Śliwiński.

Grupa INC prowadzi obecnie 12 projektów pozyskania finansowania poprzez emisje akcji, udziałów lub obligacji. Spółka jest również Autoryzowanym Doradcą w 11 procesach wprowadzenia akcji na NewConnect. W ciągu ostatnich miesięcy INC rozpoczęło współpracę z trzema spółkami z Grupy PlayWay oraz podpisało list intencyjny o współpracy z Tar Heel Capital Pathfinder, dzięki któremu INC będzie podmiotem pierwszego wyboru w zakresie pozyskania finansowaniu lub upublicznienia spółek portfelowych funduszu. Z sukcesem udało się przeprowadzić pierwszy taki projekt, jakim było pozyskanie 3,4 mln zł dla spółki Skinwallet, przypomniano.

"Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest rozwój technologiczny oraz cyfryzacja usług. Już teraz jesteśmy jedynym domem maklerskim prowadzącym internetową platformę crowdinwestycyjną. W planach mamy dalszy rozwój finansowania społecznościowego, m.in. crowdfunding przychodowy oparty na blockchain" - stwierdził prezes.

Obecnie działalność Grupy INC koncentruje się na rynku polskim, a Grupa prowadzi również działalność w Rumunii. W ramach nowej strategii planowany jest dalszy rozwój działalności doradczej i inwestycyjnej na rynku rumuńskim oraz dotarcie do nowej grupy inwestorów na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). W najbliższym czasie Dom Maklerski INC planuje notyfikować działalność transgraniczną w Niemczech i Rumunii.

"Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 powoduje ogromną niepewność na rynkach finansowych. Spółka jest jednak w dobrej kondycji - nie posiada zadłużenia poza bieżącymi standardowymi zobowiązaniami, posiada płynne środki finansowe i nie występuje zagrożenie jej funkcjonowania. Spółka wykorzystuje obecny czas na opracowywanie dokumentacji pod ewentualne rozszerzenie posiadanych licencji, na przygotowywanie rozpoczętych projektów, a także negocjuje nowe kontrakty, tak aby w momencie ustania perturbacji rynkowych być w pełni gotowym do ich realizacji" - podsumowano.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

