Inwestowanie w kryzysie. Eksperci podpowiadają strategie

W takiej sytuacji słuszne są obawy wszystkich osób, które zamiast trzymać pieniądze w skarpecie czy pod materacem, mają je ulokowane na lokatach w bankach, obligacjach akcjach, złocie czy innych aktywach finansowych. Co z ich pieniędzmi? Gdzie w tym trudnym czasie lokować środki, żeby nie stracić, a zyskać jak najwięcej?

Pytanie tylko, czy ostatni kwartał tego roku może być równie łaskawy dla inwestorów? Jak mógłby wyglądać portfel inwestycyjny i co miałoby się w nim znaleźć? Swoimi propozycjami podzielili się Paweł Cymcyk z DNA Rynków i wiceprezes OPTI TFI dr Tomasz Bursa.

Defensywny portfel DNA

Paweł Cymcyk, na starcie sugeruje, by 30 proc. środków przeznaczanych na inwestycje utrzymywać w gotówce - dla bezpieczeństwa. Jest pod tym względem znacznie bardziej ostrożny niż jeszcze pod koniec czerwca, gdy niektórym wydawało się, że pandemia jest w odwrocie.

Z tego samego powodu drugie 30 proc. trzymałby w obligacjach rządowych (bez ograniczania się do polskich papierów, co umożliwiają np. różnego rodzaju fundusze inwestycyjne). Jak wskazuje, to druga poduszka bezpieczeństwa, która jednak powinna okazać się bardziej zyskowna.