IPC i Publicon: 50,1% ankietowanych za mediami w rękach polskich właścicieli

"Połowa badanych - 50,1% - wskazała, że właścicielem mediów w Polsce powinny być firmy polskie. 45,3% wskazało na kapitał mieszany (polsko-zagraniczny). Zdaniem jedynie 4,6%, powinien to być kapitał zagraniczny. Zdaniem większości badanych, wydawane w Polsce także gazety powinny należeć do polskiego właściciela. Takiej odpowiedzi udzieliło w sumie 57,8% ankietowanych. Niemal co trzeci badany (31,1%) nie potrafił udzielić odpowiedzi na wskazane pytanie. 42,2% ankietowanych uznało, że dobrze się stało , że PKN Orlen stał się właścicielem niemieckiego wydawnictwa Polska Press. Przeciwnego zdania było 27,8% badanych. Natomiast 30% nie potrafiło wskazać odpowiedzi na to pytanie" - czytamy w raporcie dotyczącym badania.

"Nic dziwnego, że poziom akceptacji dla przejmowania mediów przez polskie firmy jest wysoki. Nawet jeśli kupno grupy Polska Press przez ORLEN będzie krytykowane przez przedstawicieli opozycji i opiniotwórcze środowiska przyszłej konkurencji medialnej, to jestem przekonany, że nie koresponduje to z nastrojami społecznymi. Wyniki badań wydają się to potwierdzać" - dodał Kotliński.

"Na szczycie listy Fortune 500 są firmy, których zasobem jest logistyka, infrastruktura technologiczna i dane o użytkownikach. Jeśli koncern chce brać udział w tym wyścigu, to musi zwiększyć kompetencje w tych obszarach. Rozbudowa sieci typu convenience była pierwszym krokiem. Drugim jest przejęcie potentata rynku medialnego. Polska Press to dziś sieć serwisów, które gwarantują dotarcie aż do 17 mln ludzi. To kluczowe w kontekście wskazań respondentów, którzy w zdecydowanej większości (87,3%) czerpią wiedzę na ważne tematy właśnie z internetu. Serwisy grupy dzięki agresywnej polityce SEO mają łatwość generowania ruchu. W zestawieniu z zaimplementowanymi narzędziami trackingu daje to możliwość pozyskiwania danych w dużej skali. W biznesowym ujęciu to kopalnia insightów i profili konsumenckich, które - o ile będą dobrze zarządzane - mogą w krótkiej perspektywie pomóc Orlenowi stać się gigantem na dowolnym, konsumenckim polu. Gospodarka rynkowa jest dziś bardzo agresywna i zderzanie danych konsumenckich daje

największą wartość, co pokazują chociażby przykłady Walmartu czy Amazona - firm zakorzenionych w działalności e-commerce, infrastrukturze IT, ale też posiadających markety Walgreens i Washington Post. W dzisiejszym świecie tylko synergia daje możliwość konkurowania z największymi. PKN Orlen zdaje się to doskonale rozumieć" - powiedział Sikorski.