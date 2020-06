handel detaliczny 1 godzinę temu

IQVIA: Wykorzystanie kompetencji farmaceutów w systemie opieki to konieczność

Polscy farmaceuci - tak jak to ma miejsce w innych krajach - mogliby wspierać pacjentów w celu uzyskania najwyższej jakości i efektywności leczenia, w znacznie większym stopniu niż przewiduje to projekt ustawy o zawodzie farmaceuty, wynika z raportu przygotowanego przez IQVIA. Wykorzystanie kompetencji farmaceutów w celu odciążenia polskiego systemu opieki zdrowotnej to konieczność - również ze względu na koszty dla budżetu państwa.