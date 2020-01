JLL: Transakcje inwestycyjne w nieruchomościach sięgnęły 7,4 mld euro w 2019 r.

"Po raz drugi z rzędu rynek inwestycyjny został zdominowany przez sektor biurowy, w którym zanotowaliśmy transakcje o rekordowej wartości ponad 3,8 mld euro. To o ponad miliard euro więcej niż w 2018 i tyle samo co wynik odnotowany w latach 2016 i 2017 dla sektora biurowców i obiektów handlowych razem wziętych" - skomentował dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych Tomasz Puch, cytowany w komunikacie.

Kluczowe transakcje biurowe 2019 r. obejmowały: zakup Warsaw Spire Tower przez Immofinanz od Ghelamco Group i Madison International Realty za 386 mln euro, sprzedaż Warsaw Financial Center przez konsorcjum Allianz / Tristan Capital partners do CPI Property Group czy sprzedaż West Station (I+II) w Warszawie przez JV HB Reavis & PKP do singapurskiego inwestora Mapletree za ok. 190 mln euro. W tych (jak również 20 innych) transakcjach doradzali eksperci z firmy JLL, przypomniano.

W sektorze nieruchomości handlowych zawarto umowy kupna/sprzedaży o wartości ponad 2 mld euro. Rynek zdominowały transakcje portfelowe - zrealizowanie przez Cromwell prawa pierwokupu do portfela centrów handlowych, sprzedaż Atrium Felicity w Lublinie i Atrium Koszalin do ECE European Prime Shopping Centre Fund II od Atrium (298 mln euro) czy nabycie drugiej transzy centrów handlowych M1 przez EPP.

Do największych transakcji w tym segmencie należało kupno portfolio nieruchomości logistycznych w Krakowie, Tczewie i Markach przez GLL Partners, kupno dwóch centrów magazynowych Amazon przez CNIC, czy zakup Amazon we Wrocławiu i Eurocash w Koninie przez Hines/Mirae od Blackstone za 130 mln euro, wymieniono.

"Warto również zwrócić uwagę na znacznie lepszy rezultat zanotowany na rynku hotelowym. W 2019 w tym sektorze dokonano transakcji na prawie 290 mln euro. Oznacza to wzrost o ponad 140% w stosunku do 2018 roku, co sygnalizuje wzmożone zainteresowanie tym segmentem ze strony międzynarodowych inwestorów. Potwierdza to m.in. spektakularna transakcja sprzedaży hotelu Radisson Collection w Warszawie, której doradzali eksperci z JLL Hotels and Hospitality Group" - powiedziała dyrektor ds. Doradztwa Hotelowego Agata Janda.