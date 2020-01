Kara UOKiK dla Dino. Sieć marketów ma zapłacić 100 tys. zł

Urzędnicy UOKiK wzięli pod lupę ostatnie inwestycje spółki Dino Polska. W dniu 21 grudnia ubiegłego roku firma zgłosiła do urzędu zamiar nabycia części mienia należącego do spółki Domex-Kuśnierek. Mowa o 12 sklepach.

We wniosku spółka informowała, że przewidziała trzy etapy tej transakcji: nabycie nieruchomości, wynajęcie jej spółce Domex-Kuśnierek oraz po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK "przejęcie materialnych i niematerialnych składników tych sklepów".

Urząd uznał, że już w dniu złożenia wniosku spółka Dino Polska była właścicielem 12 sklepów prowadzonych na podstawie najmu przez Domex-Kuśnierek. Mieściły się one: Koźminku, Rudnej, Nowym Miasteczku, Grębocicach, Siedlcu, Gołaszynie, Osiecznej, Lipnie, Żerkowie i Jutrosinie oraz Prusicach i Krzywiniu. Ponadto na podstawie umowy franczyzowej Dino kształtowało ceny sprzedawanych towarów oraz warunki dostawy i sprzedaży.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Kara za niezgłoszenie zamiaru koncentracji wynosi do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Od decyzji spółce przysługuje jeszcze odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W oficjalnych komunikatach Dino próżno szukać informacji na ten temat.

Co na to inwestorzy? Na akcjach Dino nie widać na razie przeceny. Wręcz przeciwnie. Kwadrans po godzinie 15:00 były nawet lekko na plusie, sugerując, że z perspektywy giełdy nie jest to specjalny problem.