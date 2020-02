KE: Branże odzieżowa i obuwnicza w Polsce potrzebują automatyzacji i robotyzacji

Jak wynika z cytowanych w materiale danych z raportu KPMG z listopada 2018 r., co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy influencerów, a najważniejszym elementem ubioru zdaniem Polaków jest obuwie, do którego uwagę przykłada blisko 40% osób.

"Polski sektor TCLF jest kluczowy nie tylko dla kraju, ale i całej gospodarki Unii Europejskiej. Jest to wspaniały rynek dla młodych osób - z których wiele interesuje się modą, planując rozpoczęcie swojej kariery i zbieranie doświadczeń zawodowych w tym obszarze. Chcemy aktywizować i zachęcać Polaków do podjęcia pracy właśnie w tych sektorach - naszą kampanię kierujemy także do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Mamy świadomość potencjału sektora TCLF - wierzymy, że wejście na sektorowy rynek pracy młodego, ambitnego i kreatywnego pokolenia pozwoli na jego dynamiczny rozwój, zwiększenie konkurencyjności na arenie europejskiej oraz ekspansję eksportową na rynki pozaeuropejskie" - powiedział prezes "PIOT" Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego Tadeusz Wawrzyniak, cytowany w komunikacie.