KE przyznała 677 mln euro grantów ponad 400 naukowcom, w tym trojgu Polakom

Laureaci pochodzą z 40 państw i będą prowadzić swoje badania w 25 krajach UE. Do dofinansowania wyłoniono 13% wniosków Granty Europejskiej Rady Badań Naukowych wspierają naukowców, którzy rozpoczynają własny niezależny zespół badawczy lub program. Dotacje wynoszą do 1,5 mln euro na 5 lat, z możliwością dodatkowego finansowania do 1 mln euro. Około 75% projektów finansowanych przez Radę doprowadziło do przełomów naukowych lub znacznych postępów.