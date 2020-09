KE rozpoczęła konsultacje ws. przeglądu przepisów dot. sieci szerokopasmowych

"Cyfrowa transformacja Europy zależy od wysokiej jakości sieci. Są one kluczowe dla połączenia regionów w Unii Europejskiej i przyczyniają się do bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej społecznej gospodarki rynkowej. Konsultacje społeczne pomogą Komisji ocenić, czy istniejące zasady pomocy państwa dotyczące wsparcia publicznego na rzecz budowy sieci szerokopasmowych są nadal odpowiednie do celu i czy są przygotowane do sprostania wyzwaniom cyfrowej przyszłości Europy " - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji Margrethe Vestager, cytowana w komunikacie.

Przyjęte przez Komisję w 2013 roku wytyczne umożliwiają państwom członkowskim udzielanie wsparcia na rzecz budowy sieci szerokopasmowych, z pewnymi zastrzeżeniami. Dopuszczają inwestycje publiczne w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku i gdy inwestycje te przynoszą znaczną poprawę na rynku pod względem dostępności usług, przepustowości, prędkości i konkurencji (tzw. zmiana skokowa).

Zgodnie z wytycznymi, interwencje publiczne mają koncentrować się na obszarach, które - w przypadku braku takich działań - zostałyby pozostawione w tyle z powodu braku inwestycji wspierających nowoczesne technologie. Jednocześnie żadna interwencja publiczna nie może mieć miejsca w przypadku, gdy prywatni operatorzy zainwestowali lub w wiarygodny sposób planują inwestować w tym obszarze.

Rozporządzenie dot. wyłączeń blokowych nr 651/2014 ("GBER") zwalnia państwa członkowskie z obowiązku zgłaszania środków pomocy wspierających wdrażanie sieci szerokopasmowych na obszarach, na których nie ma żadnej infrastruktury tego rodzaju lub nie jest ona wiarygodnie planowana w najbliższej przyszłości.

Komisja zaznacza jednak, że od czasu przyjęcia wytycznych dotyczących stanu dostępu szerokopasmowego w 2013 r. i przepisów rozporządzenia technologie szerokopasmowe uległy znacznej poprawie, a potrzeby użytkowników wzrosły, co wymaga większej przepustowości, a także poprawy sieci pod względem innych parametrów, takich jak opóźnienia, dostępność i niezawodność.

Celem konsultacji publicznych jest ocena, czy wytyczne dotyczące pomocy państwa w zakresie łączy szerokopasmowych i odpowiednie przepisy GBER spełniły swoje cele, jaki wpływ wywarły na rynek i konkurencję oraz czy należy je zaktualizować w świetle najnowszych technologii, zmian rynkowych i najnowszych celów polityki cyfrowej UE. KE chce ocenić skuteczność, wydajność, spójność, stosowność i wartość dodaną dla UE tych przepisów.

Konsultacje mają trwać do 5 stycznia 2021 r.

W latach 2014-2019 państwa członkowskie wydały ok. 30 mld euro ze środków publicznych, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, aby wypełnić luki inwestycyjne we wdrażaniu infrastruktury szerokopasmowej i osiągnąć cele określone na 2020 r. w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. W wyniku tych działań do połowy 2019 r. 86% gospodarstw domowych w Europie miało dostęp do szybkiego łącza szerokopasmowego o prędkości co najmniej 30 (Mb/s), a 30% korzystało z łączności gigabitowej.

W lutym 2020 r. KE określiła priorytety na rok 2025. Według, KE wszystkie gospodarstwa domowe w Europie powinny mieć dostęp do internetu 100 Mb/s, z możliwością aktualizacji do prędkości gigabitowej, szkoły; węzły transportowe i główni dostawcy usług publicznych, a także przedsiębiorstwa korzystające z technologii cyfrowej powinny mieć dostęp do gigabitowej łączności internetowej co najmniej 1 Gb/s; należy zapewnić nieprzerwany zasięg 5G dla wszystkich obszarów miejskich i wszystkich głównych naziemnych tras transportowych.

