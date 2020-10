Kearney: CPK i inwestycje towarzyszące stworzą ok. 290 tys. miejsc pracy do 2040

"Ten raport pokazuje, że CPK opłaci się Polsce, Polakom i gospodarce. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że finansowanie budowy portu lotniczego ma się odbywać w znacznej części na zasadach komercyjnych, a inwestycje kolejowe będą współfinansowane z funduszy unijnych, widać czarno na białym, że przygotowania do tej inwestycji powinny być kontynuowane" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Jak wyliczają twórcy raportu Kearney, już w 2028 r. Port Solidarność zapewni w gospodarce 238 tys. nowych miejsc pracy. W 2040 r. zatrudnienie związane z lotnictwem wzrośnie do 217 tys. miejsc pracy, podczas gdy segment powiązany z koleją osiągnie pułap 73 tys. nowych etatów. Łącznie daje to w 2040 r. 290 tys. miejsc pracy związanych z CPK.

"CPK to ułatwienie transportowe, nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe. Nasza inwestycja przeobrazi całe sektory gospodarki. CPK nie tylko zmieni sposób, w jaki podróżujemy, w jaki prowadzimy inwestycje publiczne, w jaki rozwijamy miasta i w jaki współpracujemy z innymi gospodarkami, jednocześnie będzie znaczącym bodźcem dla Polski i dla regionu" - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

W części pierwszej raportu, która została opublikowana w lipcu tego roku, analitycy skoncentrowali się na okresie budowy CPK. W przypadku portu lotniczego oznacza to czas do końca 2027 r., a dla inwestycji kolejowych - do końca 2034 r. Opublikowana właśnie część druga raportu dotyczy okresu operacyjnego, czyli oddziaływania na gospodarkę funkcjonującej infrastruktury CPK. Analizy objęły lata 2028-2040, czyli 13 lat po zakładanym uruchomieniu: Portu Solidarność wraz z węzłem kolejowo-drogowym i ponad 500 km z planowanych 1 800 km nowych linii dużych prędkości.