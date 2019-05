Kino Polska miało 3,82 mln zł zysku netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.

"Zysk osiągnięty w I kwartale 2019 r. na działalności operacyjnej był o 16% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018. Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej był w omawianym czasie o 20% wyższy od wyniku za I kwartał ubiegłego roku. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do tak znaczącego wzrostu wskazanych wyników był większa rentowności segmentu Zoom TV oraz segmentu Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. EBITDA za I kwartał 2019 r. wyniosła 17 351 tys. zł, co w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oznacza wzrost o 50%" - czytamy w raporcie.

"W I kwartale 2019 r. Grupa wypracowała 41 630 tys. zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 35% wzrost w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Grupa konsoliduje wynik Stopklatki dopiero od 1 lipca 2018 r., co oznacza, że dane finansowe za I kwartał 2018 r. nie zawierają jeszcze wyników Stopklatki. W I kwartale 2019 r. sprzedaż czasu reklamowego w segmencie Stopklatka TV wyniosła 6 083 tys. zł. Przychody reklamowe Grupy na pozostałych kanałach wzrosły w analizowanym kwartale o 26% w porównaniu do I kwartału zeszłego roku, do czego najbardziej przyczyniły się większa o 67% sprzedaż na kanale Zoom TV (+1 536 tys. zł) oraz wyższe o 46% przychody reklamowe na kanałach FilmBox (+ 525 tys. zł)" - czytamy w raporcie.