Klabater przesunął premiery 'The Moonshiners' oraz 'Animal Planet' na 2021 r.

W najbliższych planach wydawniczych są: detektywistyczny thriller "This is the Zodiac Speaking" (przy promocyjnym wsparciu kanału Investigation Discovery), "Effie" - logiczno-zręcznościowa gra akcji hiszpańskiego studia Inverge oraz gry strategiczne studia Starni Games - "Strategic Mind: Blitzkrieg" i "Strategic Mind: The Pacific". W produkcji znajduje się 5 własnych projektów: "The Moonshiners" i "Animal Planet Rescue" (oparte o pozyskane z Discovery Networks prawa licencyjne) oraz "Amazing American Circus", "Heliborne: Enhanced Edition" i "Crossroads Inn: Aniversary Edition", przypomniano.