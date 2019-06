Klienci tracą, a fundusze zarabiają duże pieniądze. Przestają dzielić się zyskami

Oczywiście trudno winić za to zarządzających. Wynikało to z sytuacji rynkowej. Jeśli akcje na giełdach spadają, niesposób by fundusze oparte na nich zyskiwały. Ewidentnie 2018 rok był trudnym okresem do pomnażania pieniędzy. Nasuwa się jednak pytanie, jak to się dzieje, że klienci tracą pieniądze, a firmy, którym je powierzyli, notują zyski najwyższe od lat?