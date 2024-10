Kluczowy dzień dla wielkiej sieci. Żabka zadebiutuje na giełdzie

Dodatkowo oferta obejmuje do 45 mln akcji dodatkowego przydziału. W przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału wartość oferty zwiększy się do 7,42 mld zł.

Żabka wchodzi na giełdę

Żabka to sieć sklepów convenience. Obejmuje sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience, liczącą w Polsce ponad 10 tys. sklepów działających na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano . Grupa dysponuje również ofertą cyfrową, do której należy marka Maczfit czy Platforma Dietly. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych grupa realizuje za pośrednictwem marek Jush! i Delio. W połowie czerwca Grupa Żabka rozpoczęła działalność w Rumunii pod marką Froo.

Grupa Żabka w perspektywie średnioterminowej zamierza otwierać w Polsce i Rumunii ponad 1 tys. nowych sklepów rocznie. W tym roku celem jest uruchomienie ok. 1 tys. 100 sklepów. Potencjał rynku grupa ocenia na ok. 19,5 tys. sklepów w Polsce oraz ok. 4 tys. sklepów w Rumunii.

W pierwszej połowie br. sprzedaż do klientów końcowych wzrosła do 12 mld 893 mln zł, w porównaniu do 10 mld 532 mln zł w tym samym okresie 2023 r. Przychody wyniosły 11 mld 148 mln zł, co oznacza wzrost o 21,5 proc. rdr.